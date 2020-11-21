انتهت - توتنام (2) - (0) سيتي.. تفوق مورينيو

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

سون - توتنام - مانشستر سيتي

يستقبل توتنام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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انتهت

ق65 جوووووووووول لو سيلسو من أول لمسة والهدف الثاني لـ توتنام

ق64 مشاركة لو سيلسو بدلا من ندومبيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 هدف ملغي لـ مانشستر سيتي عن طريق لابورتي بسبب لمسة يد

تمريرة ولا أروع من ندومبيلي وضعت سون منفردا بالمرمى والأخير لا يضيع

ق4 جوووووووووول هدف أول لـ توتنام عن طريق سون

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

توتنام مانشستر سيتي
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