هالاند يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020

فاز إرلينج هالاند النرويجي لاعب بوروسيا دورتموند بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها مجلة توتوسبورت الإيطالية سنويا لأفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى لم يتخط عمره 21 عاما.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند

وبعد عام استثنائي لهالاند هو الأول له بالقميص الأصفر لدورتموند نال الجائزة التي كانت من نصيب البرتغالي جواو فيليكس في 2019.

وتفوق هالاند على زميله الإنجليزي جيدون سانشو وأنسو فاتي لاعب برشلونة وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

وانضم هالاند في يناير الماضي إلى دورتموند قادما من ريدبول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وشارك مع دورتموند في 29 مباراة وسجل 27 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد هالاند، المولود في إنجلترا، مع دورتموند إلى 2024.

وقالت تقارير إن أندية كبرى تريد المهاجم أبرزها ريال مدريد بطل إسبانيا.

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