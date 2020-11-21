مواعيد مباريات السبت 21 نوفمبر 2020.. الأهلي والزمالك يستكملان مشوار الكأس

تستأنف اليوم السبت بطولة كأس مصر ويلعب الكبيران الأهلي والزمالك ضد أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب في الدور ربع النهائي.

في الخامسة مساء تنطلق مباراة الأهلي وفي الثامنة مساء تبدأ مواجهة الزمالك.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

وفي السابعة والنصف مساء يلعب توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (beIN 1).

بينما في الدوري الإسباني يلعب فياريال ضد ريال مدريد (5:15 مساء - beIN 1) ويواجه أتليتكو مدريد فريق برشلونة (10 مساء - beIN 1).

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