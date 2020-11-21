ماركا: إيسكو يطلب الرحيل عن ريال مدريد في يناير

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

قرر فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" لاعب ريال مدريد، الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "ماركا" الإسبانية أفادت أن إيسكو حسم قراره، وأنه نقل رغبته بالفعل إلى إدارة النادي عبر والده الذي يشغل منصب وكيله.

رد فعل ريال مدريد كان متفهما لرغبة اللاعب في تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة.

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كما تحدث إيسكو مع مدربه زين الدين زيدان، والأخير لم يحاول ثنيه عن قراره، بل أوضح له أنه لن يكون عائقا أمام رحيله، ولذا قرر إيسكو الاستماع إلى العروض بالفعل تمهيدا لرحيله في يناير.

ويؤمن إيسكو أنه في حاجة إلى التغيير من أجل استعادة مستواه، كما يشعر أن رحلته التي بدأت مع ريال مدريد في صيف 2013، قد وصلت إلى نهايتها.

ويستهدف إيسكو العودة لمنتخب إسبانيا الذي ابتعد عن صفوفه مؤخرا، والمشاركة في يورو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

في المقابل، أكدت صحيفة "أس" الإسبانية تقرير غريمتها ماركا، وذكرت أن قرار إيسكو نابع من علاقته الصعبة مع زيدان وعدم حصوله على الفرص التي يستحقها في وجهة نظره.

أس ذكرت أن ريال مدريد من جانبه سيطلب مبلغا يتراوح ما بين 60 مليون و70 مليون يورو ليتخلى عن صانع ألعابه، إذ يراها الميرنجي فرصة سانحة لتحقيق ربح مادي في عام اقتصادي صعب بسبب جائحة كورونا.

إيسكو (28 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من مالاجا في صيف 2013 مقابل 30 مليون يورو، ويمتد عقده مع الميرنجي حتى 2022.

وخاض إيسكو 313 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 54، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وبالدوري الإسباني مرتين، وبكأس إسبانيا مرة واحدة، وبكأس السوبر مرتين، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 4 مرات.

ولم يخض إيسكو هذا الموسم إلا 6 مباريات، بواقع 260 دقيقة.

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إيسكو ريال مدريد
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