فابريجاس يقود ثورة الإمارة.. ريمونتادا تاريخية لـ موناكو أمام باريس سان جيرمان

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

موناكو - باريس سان جيرمان

حقق موناكو فوزا مجنونا على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لويس الثاني، بالجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ورغم تقدُم باريس سان جيرمان بهدفين في الشوط الأول عن طريق كيليان مبابي، لكن موناكو قلب المباراة بثلاثية في الشوط الثاني بعد دخول الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس.

ليرفع موناكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 24 نقطة في المركز الأول.

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وتعد تلك المباراة هي الثانية فقط في الحقبة القطرية، التي يفقد فيها باريس سان جيرمان أسبقيته بهدفين بمباراة في الدوري الفرنسين بعد مباراة باستيا في 2015 التي خسرها 2-4.

حامل اللقب تقدّم في الدقيقة 25 بواسطة مبابي بعد تمريرة آنخل دي ماريا.

مبابي ضاعف بنفسه النتيجة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ليسجل هدفه السادس في مسيرته بشباك موناكو النادي الذي ترعرع في صفوفه.

وبات مبابي الهداف التاريخي الخامس لـ باريس سان جيرمان بالتساوي مع مصطفى دحلب، برصيد 98 هدفا.

لكن بين الشوطين، دفع نيكو كوفاتش المدير الفني لـ موناكو بـ فابريجاس، فانقلبت المباراة.

تقليص الفارق تم بواسطة الألماني كيفن فولاند أولا في الدقيقة 52.

قبل أن يمرر فابريجاس كرة التعادل لـ فولاند الذي سجل في الدقيقة 65 من جديد.

واكتملت العودة الرائعة في الدقيقة 84 عندما تحصل موناكو على ركلة جزاء طُرد على إثرها عبده ديالو مدافع باريس سان جيرمان.

بطل المباراة فابريجاس انبرى للتسديد، وسجل هدف الانتصار في شباك كيلور نافاس، محققا فوزا تاريخيا لنادي الإمارة.

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