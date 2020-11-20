أسوان يتعاقد مع جناح نيجيري ولاعب وسط يمني

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 23:52

كتب : رضا السنباطي

أليكو محمد بالا - أسوان

أعلن نادي أسوان عن التعاقد مع النيجيري أليكو محمد بالا، واليمني عمر الداحي، في صفقتي انتقال حر بسوق الانتقالات الصيفية.

وصرّح مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع أليكو محمد بالا لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "كما تعاقدنا مع عمر الداحي بعقد لمدة 3 مواسم أيضا".

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الداحي (20 عاما) لعب في السابق لنادي القاسم العراقي.

ويمتلك الداحي 4 مباريات مع منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022 خاضها العام الماضي، وسجل خلالها هدفين في شباك السعودية وفلسطين.

في المقابل، بدأ أليكو (23 عاما) مسيرته في أكاديمية جي بي إس ببلاده نيجيريا، قبل أن يرحل إلى ترينسين الروسي عام 2015، ومنه إلى زولته البلجيكي في 2017، قبل أن ينفصل عنه في سبتمبر 2019 بعد أن خاض معه 6 مباريات فقط.

وأثناء تواجده في زولته، خرج أليكو معارا إلى هابويل أكر، وهابويل مارموريك الإسرائيليين في عامي 2018 و2019.

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