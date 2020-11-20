تقرير مغربي: المصري أرسل عرضا لضم فرانسيس كازادي مهاجم الوداد

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

فرانسيس كازادي كاسينجو - الوداد

ذكر موقع LE360 المغربي أن الوداد البيضاوي تلقى عرضا من نظيره النادي المصري، لضم فرانسيس كازادي كاسينجو.

وأفاد التقرير أن المصري عبّر عن رغبته في ضم المهاجم الكونغولي بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقرير المغربي، فقد أرسل المصري عرضا قيمته 260 ألف دولار لنادي الوداد من أجل ضم كازادي.

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كما عرض المصري توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في حال إتمام صفقة كازادي.

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

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