عقوبات الأولمبية في أحداث المصارعة.. تغريم سمر حمزة وإيقاف المدرب وشطب نجله وإنذار للاتحاد

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، مذكرة لجنة القيم باللجنة، حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي في المعادي.

وجاءت عقوبات اللجنة على الشكل التالي:

تغريم اللاعبة سمر حمزة 50 ألف جنيه.

إيقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه 30 ألف جنيه.

إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه.

شطب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة.

توجيه اللوم لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح تجاه المعسكر وعناصره المختلفة.

توجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد تحركت بعد ساعات من الواقعة وعقدت جلسة مع أطرافها في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة.

وتم إحالة المسألة إلى لجنة القيم بعد إيقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات.

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