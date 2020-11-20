مصدر من برج العرب لـ في الجول: الملعب جاهز لاستضافة الأهلي وأبو قير ولم يتأثر بالنوة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 21:23

كتب : هاني العوضي

ملعب برج العرب قبل انطلاق لقاء الزمالك والمصري

أوضح مصدر مسؤول في استاد برج العرب، أن الملعب جاهز تماما لاستضافة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر غدا السبت.

وشهدت الإسكندرية أمطارا غزيرة اليوم الجمعة، لن تشكل عائقا أمام إقامة المباراة.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "نوة باقي المكنسة لم تؤثر على الملعب".

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وتابع: "جاهزون تماما لاستضافة لقاء الغد بين الأهلي وأبو قير للأسمدة".

وأضاف: "ما حدث في السابق لن يتكرر بعد تطوير شبكة الصرف في الملعب".

وأتم: "بالإضافة إلى أن السيول التي أحدثت المشكلة في مباراة الأهلي والزمالك منذ موسمين لم تكن قد شهدتها الإسكندرية من قبل".

وكانت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الدوري المصري 2018\2019 قد شهدت مشاهد شهيرة في استاد برج العرب، عندما تضررت أرضية الملعب بشكل بالغ.

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