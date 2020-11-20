قائمة ريال مدريد – عودة هازارد وكارباخال.. وغياب بنزيمة وراموس وكاسيميرو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة تضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني غدا السبت.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة، إذ ابتعد: سيرخيو راموس، وكريم بنزيمة، ولوكا يوفيتش، وكاسيميرو، وألفارو أودريوزولا، وفيديريكو فالفيردي، وإيدير ميليتاو.

واستبعد زيدان كل من ميليتاو وكاسيميرو رغم تعافيهما من فيروس كورونا، كما لم تكتمل جاهزية بنزيمة وبالتالي خرج من القائمة.

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وبررت أرانتشا رودريجيز صحفية إذاعة كادينا كوبي هذا القرار، بسبب عينة الكشف عن كورونا للثنائي صباح اليوم التي جاءت "غير حاسمة"، وبالتالي لا يحق لهما السفر إلى إقليم فالنسيا مع البعثة.

فيما يعود إيدن هازارد بعد تعافيه من كورونا، وكذلك يتواجد داني كارباخال لأول مرة منذ أسابيع.

وبالتالي، فلا يمتلك زيدان في قائمته سوى قلبي دفاع من الفريق الأول، هما رافاييل فاران غير الجاهز بنسبة 100% بسبب إصابة في الكتف، بالإضافة إلى ناتشو فيرنانديز العائد بدوره لأول مرة منذ إصابته في الكلاسيكو.

ليضطر زيدان إلى تصعيد فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيا، كما يتواجد أوسكار أراندا لاعب وسط فريق الشباب البالغ 18 عاما.

ولا يمتلك زيدان إلا مهاجم صريح وحيد هو ماريانو دياز صاحب عدد الدقائق المحدود في آخر عام ونصف.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – مارتن أوديجارد – إيسكو – أوسكار أراندا

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو

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