مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر الإفريقي قد يؤجل انطلاق الدوري

كشف اتحاد الكرة عن احتمالية تأجيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري بعد إسناد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقاء السوبر القاري لمصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم تحديد موعد انطلاق الدوري في التاسع أو العاشر من شهر ديسمبر لكن السوبر الإفريقي قد يتسبب في تأجيله".

وأوضح "الاتحاد الإفريقي طلب منا أن نقيم لقاء السوبر في النصف الأول من شهر ديسمبر، وهذا معناه إننا قد نؤجل انطلاق الدوري لإتاحة الفرصة لإقامة المباراة".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري يوم الإثنين المقبل وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة رسميا استضافة مصر للسوبر الإفريقي بعد إقامته العامين الأخيرين في قطر.