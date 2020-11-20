عنتر: عرفت "يعني ايه" جمهور بمجرد انضمامي إلى المصري.. ونسعى للفوز ببطولة

أبدى محمد عنتر سعادته البالغة بالانضمام إلى المصري قادما من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد عنتر النادي : المصري المصري

وصرّح عنتر في مؤتمر تقديمه: "نسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل جمهور المصري".

وأضاف: "عرفت (يعني ايه) جماهير بمجرد قدومي إلى النادي المصري".

وواصل: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وأشكر علي ماهر على اختياره لي ومجلس الإدارة على الاحترافية التي تمتعوا بها".

وأتم: "نسعى لتحقيق بطولة هذا العام".

من جانبه، صرّح أحمد شديد قناوي الوافد الجديد أيضا من الإنتاج الحربي: "لم أتردد في العودة إلى المصري، جلستي مع علي ماهر كانت مهمة، وعودتي في وجود جماهير المصري ستكون سببا في اللعب على بطولة".

وواصل: "صفقات المصري الجديدة ستكون سببا في تحقيق نتائج جيدة تسعد الجماهير".

وتابع: "وجودي في المصري يجعلني أقدّم أفضل ما عندي وأواصل رقمي القياسي في المشاركة وتحقيق بطولة والمنافسة على المربع الذهبي".

وأتم: "إبراهيم المصري نجم المصري السابق كان مثلي الأعلى أثناء وجودي في بورسعيد، المصري وش الخير على أي لاعب".

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