أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

أرتيتا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن المشادة التي وقعت بين لاعبي فريقه داني سيبايوس وديفيد لويز خلال إحدى تدريبات الفريق.

ونشر موقع "ذا أثليتك" الأمريكي تقريرا كشف فيه أن تدخل قوي من سيبايوس على لويز دفع الأخير لصفعه على وجهه ما تسبب في خدش في أنف اللاعب الإسباني.

وعلى الرغم من أن سيبايوس قال إن التقرير المنشور في الموقع الأمريكي غير صحيح إلا أن العديد من الصحف الأخرى أكدت الواقعة، وهو ما يبدو أن أرتيتا فعله في المؤتمر كذلك.

أخبار متعلقة
مؤتمر كومان: لو حدث معي مثل ميسي سأكون خطرا.. وأحذر فريقي من جواو فيليكس كلوب: تحدثت مع صلاح حول الوضع الحالي.. وزفاف شقيق أي شخص لحظة خاصة جدا سنة من ارتداء مورينيو بيجامة توتنام.. عن البطانية القصيرة والإيمان بالخرافات

وققال أرتيتا: "لا يوجد مشكلة بين اللاعبين، وقد يشاركان أمام ليدز يوم الأحد.

وتابع مازحا "لدي نظر ضغيف من مسافة بعيدة، لذا نخوض المران خلف الأبواب المغلقة".

وأردف "المران يكون حماسي للغاية وتحدث بعض الأمور خلاله ويتم حلها مباشرة مع الفريق ولا يوجد أي شيء أقوله أكثر من ذلك".

وعن سفر ويليان المفاجئ إلى دبي وعودته للتدرب يوم الخميس بعد سلبية مسحته قال أرتيتا: "المشكلة تم حلها داخل النادي، كانت لدينا محادثة مع ويليان وشرحت ما توقعته منه".

وأكمل "هناك الكثير من الأمور الشخصية حاليا ويجب أن نضع أنفسنا مكان اللاعبين فهم يواجهون بعض المشكلات مثل أي شخص عام وأحيانا يتخذون قراراتهم بناء على الاحتياجات أو اللحظة".

وأتم "سواء كانوا على صواب أو خطأ فمن الواضح إنه كان شيئا علينا مناقشته وتم التعامل مع الأمر بطريقة صحيحة والآن علينا المضي قدما".

أرتيتا أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر الإفريقي قد يؤجل انطلاق الدوري 24 دقيقة | إفريقيا
منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك من أجل مواجهة نادي مصر 35 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر ساعة | مصر
الزمالك يعلن موعد عودة ساسي للتدريبات ساعة | مصر
مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعة | مصر
مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك ساعة | مصر
خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 2 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 3 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك