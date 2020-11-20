أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن المشادة التي وقعت بين لاعبي فريقه داني سيبايوس وديفيد لويز خلال إحدى تدريبات الفريق.

ونشر موقع "ذا أثليتك" الأمريكي تقريرا كشف فيه أن تدخل قوي من سيبايوس على لويز دفع الأخير لصفعه على وجهه ما تسبب في خدش في أنف اللاعب الإسباني.

وعلى الرغم من أن سيبايوس قال إن التقرير المنشور في الموقع الأمريكي غير صحيح إلا أن العديد من الصحف الأخرى أكدت الواقعة، وهو ما يبدو أن أرتيتا فعله في المؤتمر كذلك.

وققال أرتيتا: "لا يوجد مشكلة بين اللاعبين، وقد يشاركان أمام ليدز يوم الأحد.

وتابع مازحا "لدي نظر ضغيف من مسافة بعيدة، لذا نخوض المران خلف الأبواب المغلقة".

وأردف "المران يكون حماسي للغاية وتحدث بعض الأمور خلاله ويتم حلها مباشرة مع الفريق ولا يوجد أي شيء أقوله أكثر من ذلك".

وعن سفر ويليان المفاجئ إلى دبي وعودته للتدرب يوم الخميس بعد سلبية مسحته قال أرتيتا: "المشكلة تم حلها داخل النادي، كانت لدينا محادثة مع ويليان وشرحت ما توقعته منه".

وأكمل "هناك الكثير من الأمور الشخصية حاليا ويجب أن نضع أنفسنا مكان اللاعبين فهم يواجهون بعض المشكلات مثل أي شخص عام وأحيانا يتخذون قراراتهم بناء على الاحتياجات أو اللحظة".

وأتم "سواء كانوا على صواب أو خطأ فمن الواضح إنه كان شيئا علينا مناقشته وتم التعامل مع الأمر بطريقة صحيحة والآن علينا المضي قدما".