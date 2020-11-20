كأس السوبر الإفريقي 2020 في مصر بدلا من قطر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة السوبر الإفريقي في القاهرة بدلا من قطر، وذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وقال نص البيان: "بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة كأس توتال (السوبر) في قطر والتي كان من المقرر أن تستضيفه في الفترة ما بين 14-16 أغسطس".

وتغيرت رزنامة كاف وقطر بعد تفشي وباء كوفيد 19 الذي تسبب في توقف نشاط كرة القدم لما يقرب من 3 أشهر في معظم دول العالم.

وتابع البيان: "كأس السوبر ينظمه الاتحاد الإفريقي من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الذي يتوج بدوري الأبطال عادة، وتجمع بين الفائز بدوري الأبطال والكونفدرالية، وستقام النسخة 29 في القاهرة".

وصرح حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري في البيان قائلا: "سعداء للتوصل لاتفاق مع كاف بشأن استضافة كأس السوبر، ويجب أن نمنح أنفسنا الوقت المناسب لنجعل منه حدثا لا يُنسى وفقا لسجلنا الحافل في تنظيم البطولات على جميع الأصعدة والمستويات، وبناء على رزنامة الأحداث الرياضية سواء إفريقيا أو قطريا، لإقامة نسخة استثنائية أخرى في هذه البطولة في قطر إن شاء الله".

وتحدث أحمد أحمد رئيس كاف قائلا: "أعبر عن امتناني للاتحاد القطري لكرة القدم وكذلك سلطات الدولة على التزامهم المستمر لجانب كاف، وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل يواصل كاف العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المستضيف لنجاح البطولة في نسخة 2020".

واختتم البيان بـ"سيواصل كاف والاتحاد القطري عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة، خلال الفترة القادمة للتعرف في أسرع وقت ممكن على أي مؤشر ذي صلة بعودة الحدث إلى الدوحة وبناء على رزنامة المسابقات بين الجانبين".

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة كان قد كشف منذ أسبوع، أن كأس السوبر الإفريقية ستقام في مصر، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد الموعد. (طالع التفاصيل)