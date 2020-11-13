الجنايني: السوبر الإفريقي سيقام في مصر

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن إقامة السوبر الإفريقي المقبل في مصر.

وقال الجنايني عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "السوبر الإفريقي سيقام في مصر".

وتابع "يجرى الآن مع الاتحاد الإفريقي الاتفاق على موعد محدد لإقامته فيه".

وكان السوبر الإفريقي أقيم في العامين الأخيرين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز منهما مع نهضة بركان على كأس السوبر بعدما توج الفريق المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.