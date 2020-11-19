مصدر مقرب من الشحات لـ في الجول عن صورته في احتفال: كانت قبل لقاء الوداد

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 21:19

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

قال مصدر مُقرب من حسين الشحات –طلب عدم ذكر اسمه- إن الصورة المنتشرة له مؤخرا في أحد الاحتفالات هي قديمة وليست اليوم.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث المصدر لـFilGoal.com: "الصور المنتشرة لحسين بصحبة بعض أصدقائه في أحد التجمعات هي قديمة".

وأضاف "ذلك التجمع كان قبل لقاء الوداد المغربي أثناء زيارة لحسين لوالدته".

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وأتم "حسين يطبق الإجراءات الاحترازية جيدا حرصا منه على نفسه وعلى زملائه في الأهلي ويقضي يومه بين التدريب في النادي والجلوس في المنزل".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن الأهلي اليوم الخميس إصابة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بفيروس كورونا.

الأهلي حسين الشحات
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