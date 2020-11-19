خبر في الجول - غرزتان في وجه أفشة بعد إصابته مع الأهلي

تعرض محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي لإصابة في الوجه خلال مران الفريق اليوم الخميس.

وقام الجهاز الطبي في الأهلي بعمل غرزتين في وجه أفشة، وذلك بعد إصابته خلال المران، حسبما علم FilGoal.com.

أفشة شارك في مران الأهلي اليوم الخميس، وذلك بعد عودته مع بعثة منتخب مصر التي سافرت لـ توجو وانتصرت هناك بثلاثية مقابل هدف، افتتحها صانع ألعاب الأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.