تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 18:05
كتب : FilGoal
قال أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول إن محمد صلاح زميله في الفريق لن يكون سعيدا بمقعده في غرفة خلع الملابس في مقر التدريبات الجديد لناديه.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول فيديو لتشامبرلين وهو يستعرض خلاله مقر التدريبات الجديد "أكسا" والذي انتقل إليه الفريق بعد مقره التاريخي السابق "ميلوود".
وقال تشامبرلين: "غرفة خلع الملابس حيث سيقضي الفتيان أغلب أوقاتهم في اليوم".
وأردف "أود أن أصطحبكم إلى هنا سريعا، لست واثقا أن ذلك الأمر سيسير جيدا".
وأكمل "كما ترون لدينا رقم محمد صلاح على مقاعد تشبه مقاعد المدرسة، وبما إنني أعرفه جيدا فهو لن يكون سعيدا بذلك الأمر".
وأتم تشامبرلين حديثه ضاحكا "لكن عليه أن يتعايش مع الأمر".
✅ Gym
✅ Dressing room
✅ Hydrotherapy complex
✅ Full-size sports hall
Enjoy our special first-look tour of the new @AXA Training Centre with @Alex_OxChambo... pic.twitter.com/uyIa0BcobY— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020