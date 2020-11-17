تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول

قال أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول إن محمد صلاح زميله في الفريق لن يكون سعيدا بمقعده في غرفة خلع الملابس في مقر التدريبات الجديد لناديه.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول فيديو لتشامبرلين وهو يستعرض خلاله مقر التدريبات الجديد "أكسا" والذي انتقل إليه الفريق بعد مقره التاريخي السابق "ميلوود".

وقال تشامبرلين: "غرفة خلع الملابس حيث سيقضي الفتيان أغلب أوقاتهم في اليوم".

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وأردف "أود أن أصطحبكم إلى هنا سريعا، لست واثقا أن ذلك الأمر سيسير جيدا".

وأكمل "كما ترون لدينا رقم محمد صلاح على مقاعد تشبه مقاعد المدرسة، وبما إنني أعرفه جيدا فهو لن يكون سعيدا بذلك الأمر".

وأتم تشامبرلين حديثه ضاحكا "لكن عليه أن يتعايش مع الأمر".

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