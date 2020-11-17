قائد ليفربول وجناح سيتي يغادران معسكر إنجلترا بسبب الإصابة

غادر الثنائي جوردن هندرسون ورحيم ستيرلنج معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة.

وبذلك لن يشارك كلاهما في مباراة أيسلندا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.

وأفاد نادي ليفربول في بيان "لقد تم السماح لجوردن هندرسون بمغادرة معسكر المنتخب الإنجليزي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات تحت إشراف النادي".

وخرج لاعب خط الوسط في نهاية الشوط الأول من مباراة الأسود الثلاثة أمام بلجيكا مساء الأحد بعد أن شعر "بآلام شديدة" حسب تصريحات جاريث ساوثجيت.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي مساء الأثنين أن هندرسون سيغيب عن لقاء الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية أمام أيسلندا.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي على ملعب أنفيلد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

في الوقت نفسه عاد رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي لناديه للسبب نفسه.

ويستعد سيتي لملاقاة توتنام في الجولة نفسها، ولكن يوم السبت.