ميلوول لـ في الجول: الاتحاد المصري لم يرد على مراسلاتنا.. لا نتوقع هذا من دولة بحجم مصر

استنكر ستيف كافنا المدير التنفيذي لنادي ميلوول الإنجليزي عدم رد الاتحاد المصري لكرة القدم على بريدهم الإلكتروني أكثر من مرة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

FilGoal.com كان قد علم أن نادي ميلوول سيراسل اتحاد الكرة في وقت سابق لمعرفة سبب نشر الخطاب بين الطرفين ضمن بيانه الذي تم حذفه بعد ذلك. (طالع التفاصيل)

وعند سؤال ستيف كافنا رد قائلا: "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم نستفسر حول بيانه والخطاب الذي نشره ضمن البيان".

وواصل "وحتى يومنا ذلك منذ إعلان بيانه لم يصلنا أي رد، أو اعتذار أو توضيح عن لماذا نشروا شيئا كهذا على الملأ دون التواصل معنا أو الرجوع إلينا".

وأكمل "ليس هذا ما نتوقعه من اتحادات كرة القدم للدول وبالطبع ليس من دولة بحجم مصر والتي أخرجت لاعبين مثل محمد صلاح".

وتابع "الأمر محرج للغاية حتى أنهم لا يردون عن البريد الإلكتروني العام الطبيعي، الأمر مثير للسخرية حقا".

وتواجد حفظ الله ضمن معسكر منتخب المغرب للشباب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ما الذي حدث؟

الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا يوم الخميس أعلن من خلاله أنه راسل نادي ميلوول في أكتوبر الماضي طلبا لضم رامز حفظ الله اللاعب المصري ذو الأصول المغربية يوم 4 أكتوبر الماضي إلا أنه لم يتلق ردا.

وكان خطاب الاتحاد المصري لنادي ميلوول نص على أن يتحمل اللاعب تكاليف السفر والإقامة وكافة الأمور أثناء خضوعه للاختبار من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قال في وقت سابق إن اتحاد الكرة أرسل خطابا بالفعل لنادي ميلوول يطلب فيه استدعاء اللاعب لكنه لم يتلق أي إجابة قبل أن يتفاجأ بإعلان المغرب ضم اللاعب.

وأضاف ربيع ياسين " "مسؤولو اتحاد الكرة خاطبوا نادي ميلوول في 4 أكتوبر الماضي بطلب مني لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل "طلبت خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

واتجه FilGoal.com إلى نادي ميلوول الإنجليزي لمعرفة رده على الخطاب، ليقول النادي إن اللاعب اختار الانضمام إلى منتخب المغرب عوضا عن مصر، وأوضح مصدر في النادي الإنجليزي أنه تعجب من صيغة ولغة الخطاب. (طالع التفاصيل)

ويبلغ رامز حفظ الله من العمر 17 عاما وهو من أب مصري وأم مغربية.

ميلوول ينافس في التشامبيونشيب وهي بمثابة الدرجة الثانية في إنجلترا بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

نادي ميلوول للشباب يواجه خلال الفترة المقبلة أندية كارديف سيتي وكولشستر يونايتد يومي 21 و28 من الشهر الجاري كما يواجه كوينز بارك رينجرز يوم 12 من الشهر المقبل. ضمن منافسات دوري تطوير الشباب للمحترفين تحت 18 عاما.