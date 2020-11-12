ميلوول لـ في الجول: رغبة رامز حفظ الله هي ما حسمت اختياره لـ المغرب وليس مصر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : إسلام مجدي

رامز حفظ الله - لاعب منتخب المغرب للشباب

قال ستيف كافينا المدير التنفيذي لنادي ميلوول الإنجليزي إن رغبة لاعب الفريق رامز حفظ الله هي من حسمت اختياره لمنتخب المغرب وليس مصر.

وتحدث المدير التنفيذي لميلوول لـFilGoal.com قائلا: "اللاعب هو من رفض الانضمام لمنتخب مصر، واختار المنتخب المغربي بكامل إرادته".

وشدد "النادي لا يتدخل مطلقا في اختيارات اللاعبين فهذه قراراتهم الشخصية".

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وقال مصدر من ميلوول في الوقت ذاته –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com إن النادي انزعج تماما من صيغة الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم لاستدعاء رامز حفظ الله للانضمام لمنتخب الشباب تحت 20 عاما.

وأضاف "أرسلنا ردا للاتحاد المصري كذلك لاستيضاح تفاصيل الخطاب لعدم وضوحه خاصة بعد قلقنا من طلب تحمل اللاعب أموال السفر والإقامة، ولكننا لم نتلق أي إجابة حتى الآن".

وأتم المصدر حديثه "قتحنا تحقيقا حول الواقعة وتأكدنا من إننا قمنا بكل شيء بشكل صحيح وفقا للبروتوكول المتبع في مثل تلك الحالات".

وكان خطاب الاتحاد المصري لنادي ميلوول نص على أن يتحمل اللاعب تكاليف السفر والإقامة وكافة الأمور أثناء خضوعه للاختبار من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب.

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وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قال في وقت سابق إن اتحاد الكرة أرسل خطابا بالفعل لنادي ميلوول يطلب فيه استدعاء اللاعب لكنه لم يتلق أي إجابة قبل أن يتفاجأ بإعلان المغرب ضم اللاعب.

وأضاف ربيع ياسين " "مسؤولو اتحاد الكرة خاطبوا نادي ميلوول في 4 أكتوبر الماضي بطلب مني لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل "طلبت خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

ويبلغ رامز حفظ الله من العمر 17 عاما وهو من أب مصري وأم مغربية.

رامز حفظ الله مصر المغرب
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