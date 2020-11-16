خبر في الجول – موسيماني يبلغ لجنة التخطيط برفضه لـ فاروق.. وموقف الشيخ

أبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لجنة التخطيط بالنادي، رفضه ضم محمد فاروق ضمن صفقة تبادلية يرحل على أساسها أحمد الشيخ لـ بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني أبلغ لجنة التخطيط تقديره واحترامه للاعب، ولكنه لا يتناسب مع خطته الفنية وأنه يفضل إعطاء الفرصة للمجموعة الحالية من لاعبي الأهلي الموجودين في مركزه.

وأبلغ مسؤولو الأهلي، نظرائهم في بيراميدز، بهذا الموقف.

إذن، ما هو موقف الشيخ؟

بيراميدز لا زال متمسكا بضم الشيخ، إلا أن الوضع الآن سيتجه للتفاوض المالي دون وجود صفقات تبادلية مع الأهلي.

ولكن، يريد بيراميدز حسبما علم FilGoal.com التخلص من أي من أجنحته قبل ضم الشيخ، وهو ما حاول النادي فعله في الصفقة التبادلية المرفوضة من قبل الأهلي.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com بموافقة الشيخ على الانتقال لبيراميدز لمدة 4 سنوات، بجانب موافقة الأهلي على الأمر، وأن موسيماني سيحسم مصير فاروق، وهو ما حدث بالفعل. (طالع التفاصيل)

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