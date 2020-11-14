أرقام في الجول توضح.. من المستفيد من صفقة الشيخ – فاروق في حال حدوثها

"فكرة مطروحة لم نناقشها بعد"، هكذا قال مصدر مسؤول في الأهلي عن احتمالية دخول النادي في صفقة تبادلية مع بيراميدز، يحصل الأحمر بها على محمد فاروق فيما يستقدم بيراميدز أحمد الشيخ.

FilGoal.com يعقد مقارنة رقمية بين الثنائي، لمعرفة من الطرف المستفيد من الصفقة حال حدوثها.

من ناحية السن، يبلغ الشيخ 28 عاما، وفاروق 31 عاما، بالطبع أمر يصب في مصلحة الشيخ، وبيراميدز بالتبعية حال حدوث الصفقة.

الإيجابية على المرمى

في الموسم الماضي في الدوري، سدد الشيخ على المرمى 19 مرة، 8 مرات كانت تسديدته بين القائمين والعارضة مسجلا 4 أهداف في 1129 دقيقة.

أي أن الشيخ له محاولة ناجحة على المرمى كل 141 دقيقة.

أما فاروق، فسدد 42 مرة على مرمى الخصوم، 22 مرة كانت تسديداته بين القائمين والعارضة مسجلا 7 أهداف في 1714 دقيقة.

فاروق له محاولة ناجحة على المرمى كل 77 دقيقة، ما قد يشي بأنه أكثر إيجابية على المرمى.

إحصائية الأهداف المتوقعة xG لـ فاروق هذا الموسم كانت 8.5 هدف، واستطاع تسجيل 7 أهداف، أما الشيخ فكانت إحصائيته 4.75 واستطاع تسجيل 4 أهداف.

هنا يتفوق الشيخ في قدرته على تحويل الفرص إلى أهداف. الشيخ سجل 50% من تسديداته على المرمى، نسبة فاروق وصلت إلى 32% فقط.

التمرير

نسبة نجاح فاروق في التمريرات عموما 74%، أما الشيخ فـ 70%.

تفوق فاروق الطفيف يعود لنجاحه في التمريرات القصيرة بنسبة 77%، مقابل 74% للشيخ.

نسبتهما في العرضيات أيضا متقاربة، الشيخ نجح في تمرير 20% من عرضياته فيما نجح فاروق في 23% من عرضياته.

صناعة الفرص والمراوغات

خلق أحمد الشيخ 14 فرصة لزملائه هذا الموسم، في 1129 دقيقة.

هذا يعني أن الشيخ يصنع فرصة كل 81 دقيقة.

أما فاروق، فصنع 28 فرصة في 1714 دقيقة، أي أنه يصنع فرصة كل 61 دقيقة.

وبالتالي، صنع فاروق 4 أهداف والشيخ هدف واحد.

ومن ناحية المراوغات، نجح الشيخ في 64% من مراوغاته، فيما نجح فاروق في 79% من مراوغاته.

المجهود الدفاعي

إجمالا، استرجع فاروق الكرة لزملائه 155 مرة، بمعدل مرة كل 11 دقيقة.

أما الشيخ، فاسترجع الكرة لزملائه 92 مرة، بمعدل مرة 12 دقيقة.

الثنائي متقارب للغاية في هذا الصدد.

الأرقام من كورة ستاتس