الحضري: أدرس عرض نادي ZED للعودة من الاعتزال

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن إمكانية عودته للملاعب مرة أخرى بعد اعتزال كرة القدم.

عصام الحضري النادي : معتزل

وقال الحضري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "تلقيت عرضا من نادي ZED للعودة للملاعب مرة أخرى".

وأضاف "سوف أتخذ قراري بعد انتهاء جلستي مع مسؤولي النادي".

وأتم تصريحاته "لن أعود من الاعتزال إلا إذا كان النادي سيضيف لعصام الحضري وأن أضيف أنا أيضا للفريق".

وكان عصام الحضري أعلن قبل عدة أيام اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وعدم عودته للملاعب مرة أخرى.

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