مجموعة مصر – جُزر القُمر تكتب التاريخ وتتصدر بعد فوز صعب على كينيا

كتب منتخب جُزر القُمر التاريخ بعد الفوز على كينيا وتصدر المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم المنتخب المصري.

وفاز منتخب جُزر القُمر على كينيا بهدفين مقابل هدف على ملعب شيخ سعيد محمد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

جُزر القُمر تقدمت في الدقيقة الـ21 عن طريق الفردو بن نبوهان. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها بن نوبهان برأسية في الزاوية البعيدة مسجلا الأول.

كينيا تعادلت سريعا في الدقيقة الـ36 عن طريق شيف نياكيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط المباراة الثاني، أضافت جُزر القٌمر هدفا ثانيا في الدقيقة الـ49 بعد تمريرة أرضية تسلمها فايز مطيور ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في الزاوية الضيقة مسجلا الهدف الثاني.

جُزر القُمر حافظت على التقدم في باقي دقائق المباراة، لينتهي اللقاء بفوز جُزر القٌمر بهدفين مقابل هدف وتعم الفرحة ملعب المباراة.

الفوز رفع رصيد منتخب جُزر القٌمر للنقطة الثامنة، وليتصدر المجموعة على حساب مصر صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما تجمد رصيد كينيا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب جُزر القٌمر مع توجو في الجولة الخامسة في جُزر القُمر، فيما تحل ضيفا على مصر في الجولة الأخيرة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام صيف عام 2022 في الكاميرون.