الصفقة الـ 11.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع شقيق جيرفينيو

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده بشكل رسمي مع الإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو" الشقيق الأصغر للإيفواري جيرفينيو.

ووقع فونسينيو على عقود انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد ولمدة 3 مواسم في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.

فونسينيو صاحب الـ 24 عاما يشغل مركز الجناح المهاجم، وسبق له اللعب بقميص أسيم ميموزا الإيفواري وباماكو المالي، وهو الشقيق الأصغر للإيفواري الشهير جيرفينيو لاعب روما وأرسنال السابق، وبارما الحالي.

وتعد صفقة فونسينيو هي الصفقة الـ 11 للنادي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وضم سيراميكا حتى الآن 10 صفقات وهم: محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.