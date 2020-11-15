بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

اعترف محمد بركات مدير منتخب مصر باحترافية محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة في التعامل مع الجميع.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح ومن خلال وجهة نظره".

وأضاف "كل اللاعبين في المنتخب يحبونه وهو قائد داخل وخارج الملعب وله تأثير كبير على المنتخب".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة تصفيات إفريقيا – بمشاركة طقطق.. ليبيا تخسر أمام غينيا وتؤزم موقفها بعثة المنتخب تصل لومي.. ومران وحيد قبل مباراة توجو مصر ضد توجو - عبد الغني لـ في الجول: التأمين الدفاعي سيقودنا للفوز ويجب الدفع بـ محمود علاء

وعن مستوى منتخب مصر قال: "من المفترض أن يكون الأداء أفضل مما ظهر عليه الفريق ولكن مع مرور المباريات سيتحسن الأداء".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويغيب محمد صلاح عن المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

الصفقة رقم 11 لنادي سيراميكا

جزر القمر تشعل مجموعة مصر

محمد صلاح مصر ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي بروين: سعيد مع سيتي وأريد الاستمرار.. نحن في محادثات لتجديد عقدي 20 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يجيب.. هل طلب البدري زيادة راتبه 42 دقيقة | مصر
دوري الأمم الأوروبية - بلا هزيمة للمباراة الـ21.. إيطاليا تهزم بولندا وتقترب من نصف النهائي 47 دقيقة | أوروبا
الحضري: أدرس عرض نادي ZED للعودة من الاعتزال 54 دقيقة | الدوري المصري
بوجبا عن فترته مع يونايتد: لم أعرف قط أصعب من ذلك.. المنتخب نسمة هواء نقية 55 دقيقة | أوروبا
دوري الأمم الأوروبية – بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف النهائي 59 دقيقة | أوروبا
بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح ساعة | منتخب مصر
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك