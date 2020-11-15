بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح

اعترف محمد بركات مدير منتخب مصر باحترافية محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة في التعامل مع الجميع.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح ومن خلال وجهة نظره".

وأضاف "كل اللاعبين في المنتخب يحبونه وهو قائد داخل وخارج الملعب وله تأثير كبير على المنتخب".

وعن مستوى منتخب مصر قال: "من المفترض أن يكون الأداء أفضل مما ظهر عليه الفريق ولكن مع مرور المباريات سيتحسن الأداء".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويغيب محمد صلاح عن المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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