بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح
الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 23:50
كتب : FilGoal
اعترف محمد بركات مدير منتخب مصر باحترافية محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة في التعامل مع الجميع.
وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح ومن خلال وجهة نظره".
وأضاف "كل اللاعبين في المنتخب يحبونه وهو قائد داخل وخارج الملعب وله تأثير كبير على المنتخب".
وعن مستوى منتخب مصر قال: "من المفترض أن يكون الأداء أفضل مما ظهر عليه الفريق ولكن مع مرور المباريات سيتحسن الأداء".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
ويغيب محمد صلاح عن المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.
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