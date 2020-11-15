الصفقة الخامسة - الإسماعيلي يضم إبراهيم عبد القوي من سموحة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 22:01

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عبد القوي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب وسط سموحة دون الكشف عن مدة التعاقد.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي إن التعاقد جاء بناء على توصية من لجنة التعاقدات.

واجتاز اللاعب الكشف الطبي قبل توقيع عقد طويل الأمد مع الإسماعيلي.

أخبار متعلقة
بعثة المنتخب تصل لومي.. ومران وحيد قبل مباراة توجو مصر ضد توجو - ضياء السيد لـ في الجول: يجب اللعب بثلاثي وسط والاحتفاظ بـ السعيد ومصطفى الصفقة الـ 11.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع شقيق جيرفينيو

ويعد عبد القوي هو خامس صفقات الإسماعيلي هذا الموسم بعد كل من الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

اقرأ أيضا:

الصفقة رقم 11 لنادي سيراميكا

جزر القمر تشعل مجموعة مصر

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر ضد توجو - عبد الغني لـ في الجول: التأمين الدفاعي سيقودنا للفوز ويجب الدفع بـ محمود علاء 13 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الخامسة - الإسماعيلي يضم إبراهيم عبد القوي من سموحة 32 دقيقة | الدوري المصري
بعثة المنتخب تصل لومي.. ومران وحيد قبل مباراة توجو 49 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الـ 11.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع شقيق جيرفينيو 59 دقيقة | ميركاتو
مصر ضد توجو - ضياء السيد لـ في الجول: يجب اللعب بثلاثي وسط والاحتفاظ بـ السعيد ومصطفى ساعة | منتخب مصر
بقيادة الأسد ماني.. السنغال أول منتخب يضمن التأهل لأمم إفريقيا المقبلة ساعة | إفريقيا
هولندا تضرب البوسنة بثلاثية وتقترب من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ساعة | أوروبا
التشكيل - دي بروين يقود بلجيكا.. وكين في هجوم إنجلترا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك