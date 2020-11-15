برونو: أكره الخسارة ولا أسمح لابنتي بالفوز علي في أي لعبة

قال برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد إن عقليته لا تقبل بأي شيء سوى الفوز مؤكدا بأنه لا يسمح لابنته التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات بالتفوق عليه في أي لعبة.

برونو فيرنانديز يتألق مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله للفريق أواخر يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

وأوضح برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا أكره الهزيمة في كل شيء".

وأضاف "قبل يومين، كنت ألعب لعبة أونو مع ابنتي، وكما تعلمون، يتعين عليك أن تترك أبناءك يتفوقون عليك بين الحين والآخر. كانت على مقربة من الفوز لكني فزت في النهاية، لم أستطع أن أتركها تفوز".

وتابع "إنها تبلغ من العمر 3 سنوات، زوجتي كانت تنظر إلي وتقول أنت لا تتغير".

وأكمل "أفراد عائلتي دائمًا ما يقومون بتقييم أدائي، وبعد كل مباراة أتلقى رسائل من زوجتي ووالدتي، رسالة والدتي لا تتغير فهي تقول لقد لعبت بشكل جيد، مصحوبة بعبارات الحب وما إلى ذلك".

وواصل "أما زوجتي، فإذا قدمت مستويات طيبة تقول ذلك وتقوم بتهنئتي، وإذا لم أظهر بمستوى جيد، تقول لي إنها لم تكن أفضل مبارياتي".

وكشف "على سبيل المثال، في اليوم التالي لمباراتنا ضد نيوكاسل يونايتد، تلقيت رسالة من والدي، وهذا أمر نادر الحدوث، لأنه دائمًا ما يتصل بي في اليوم التالي لكل مباراة، قال فيها أهنئك على الهدف، ولكني سأشرح لك كيف تسدد ركلات الجزاء ابتداءً من الغد".

واستمر مازحا "قلت لنفسي لقد أخفقت في تنفيذ ركلة واحدة من 11 ركلة وها هو يتحدث إليّ بهذه الطريقة، وهو الذي لم يسجل ركلة جزاء واحدة على مدار سنوات لعبه".

وأتم النجم البرتغالي "في الواقع، هذه المواقف تساعدني على التطور، لأنني أعلم أن هناك من ينتظر مني الأفضل دائمًا ويدفعني نحو ذلك".