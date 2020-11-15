مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول المدة الزمنية الطبيعية لإصابة هاني.. وأمل في أمرين

يوضح الفحص الذي يخضع له محمد هاني ظهير أيمن الأهلي يوم الثلاثاء المقبل مدى قوة الجزع الذي تعرض له في الرباط الخارجي للركبة، وبناء عليه تتحدد الكثير من الأمور حسبما أوضح مصدر بالأهلي.

المصدر كشف أن إصابة الجزع بالرباط الخارجي للركبة عادة ما تستغرق 3 أسابيع، ولكن هناك أمل في أمرين في معسكر الأحمر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نأمل أولا في أن تكون درجة جزع الرباط ليست بالقوية".

وشدد "كذلك، نأمل في استجابة سريعة للعلاج من قبل هاني".

وأردف "هذا الأمر يجعلنا نختصر الجانب الزمني للإصابة الذي في المعتاد قد يستغرق 3 أسابيع".

ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أسبوعين.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم أن إصابة هاني "غير مقلقة".

وقال محمد أبو العلا في تصريحات نقلتها الشركة الراعية: "إصابة محمد هاني غير مقلقة خاصة أنها مازالت في مراحلها الأولى".

وتابع "الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به".

وأتم تصريحاته "تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب".

ولعب هاني 38 مباراة مع الأهلي هذا الموسم صنع فيهم 4 أهداف.

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.