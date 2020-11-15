مواعيد مباريات الأحد 15-11-2020.. بلجيكا تواجه إنجلترا وجزر القمر ضد كينيا

يستضيف المنتخب البلجيكي نظيره الإنجليزي في القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية، ضمن عدة مباريات تظهر فيها كبرى منتخبات القارة العجوز.

إيطاليا تستضيف بولندا، وهولندا تواجه البوسنة والهرسك.

وعلى المستوى الإفريقي، تستمر مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا بالجولة الرابعة. أهم مواجهة بالنسبة لمنتخب مصر تجمع بين جزر القمر وكينيا في المجموعة السابعة، التي تغلبت فيها مصر على توجو في الجولة الثالثة 1-0 أمس السبت.

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