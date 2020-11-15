فاروق: انتقالي لـ الأهلي متوقف على جلسة مع أمير توفيق.. وأنا من جمهور الأحمر

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد فاروق مع بيراميدز أمام الأهلي

كشف محمد فاروق جناح بيراميدز، أن صفقة انتقاله للأهلي متوقفة على جلسة بينه وبين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

محمد فاروق

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وقال فاروق عبر قناة صدى البلد: "بيراميدز اتفق على كل شيء مع أحمد الشيخ، والصفقة متوقفة على جلسة بيني وبين أمير توفيق. لم أوقع على أي عقود".

وشدد "الكثير من جمهور الأهلي يغضب مني لأني ألعب (بغل) أمام الأحمر، هذه طريقة لعبي. ولو تمت الصفقة أو لم تتم فأنا من جمهور الأهلي وأحب النادي كثيرا".

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وأكد "الأهلي ساهم في أن يعرف الناس اسمي، وأخذت بطولات معه".

وعلم FilGoal.com أن الشيخ قد اتفق على ارتداء قميص بيراميدز بعد جلسة جمعته مع مسؤولي الفريق (طالع التفاصيل)

اقرأ – أرقام في الجول توضح.. من المستفيد من صفقة الشيخ – فاروق في حال حدوثها

محمد فاروق الأهلي أحمد الشيخ بيراميدز
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