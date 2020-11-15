السعيد: شارة القيادة ملك للجهاز الفني وليس اللاعبين.. ونفتقد صلاح

قلل عبد الله السعيد قائد منتخب مصر، من شأن مسألة شارة القيادة التي أثيرت في الفترة الماضية.

مصر فازت بهدف نظيف على ضيفتها توجو في استاد القاهرة، بالجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وصرّح السعيد بعد المباراة في مؤتمر صحفي: "سعيد بالفوز على توجو رغم الغياب الطويل عن التجمع، الفوز كان الأهم والأداء سيتطور لاحقا".

وأضاف قائد بيراميدز: "الشوط الأول لم يكن جيدا، لكننا تطورنا كثيرا في الشوط الثاني وحصدنا 3 نقاط غالية".

وتابع: "الانسجام بين اللاعبين غائب لعدم تجمعنا كثيرا، كما أن ضغط الدوري تسبب في حالة إرهاق، والأمر نفسه ينطبق على المحترفين، الانسجام سيُكتسَب من مباراة لأخرى".

وعلّق السعيد على غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا: "صلاح لاعب مهم جدا لأي فريق، ومنتخب مصر يفتقده لأنه لاعب رائع".

وأضاف: "صلاح يتواصل مع اللاعبين يوميا ويتمنى العودة سريعا للمباريات".

وأوضح بشأن مسألة هوية قائد المنتخب: "شارة القيادة ليست أزمة، منتخب مصر ليس ملكا للاعب. الشارة لملك للجهاز الفني وهو الذي يحدد اللاعب الذي يحمل الشارة، كلنا نتعامل مع الأمر بصورة طبيعية".

كما ساند مدربه: "حسام البدري يمتلك وجهة نظر وهو الأقدر على اختيار اللاعبين في المعسكرات، ويحدد من يشارك من عدمه، وله كل الحق والدعم في اختياراته وقراراته النهائية".

وأتم: "المنتخب واللاعبون في أفضل حالة، ما يغيب فقط هو الانسجام".













































































































































هدف يتيم سجله محمود حمدي "الونش" كان كافيا ليفوز المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، وكان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.

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