نهائي ناري مُنتظَر أمام ألمانيا.. راموس يهدر ركلتي جزاء لتكتفي إسبانيا بنقطة أمام سويسرا

تعادل منتخب إسبانيا أمام سويسرا بهدف لكل طرف في ملعب سانت جيكوب بارك، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

سجّل ريمو فرويلر هدف سويسرا في الشوط الأول، فيما أدرك جيرارد مورينو التعادل لـ إسبانيا في اللحظات الأخيرة.

لتكتفي إسبانيا برفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، وتفقد الصدارة لصالح ألمانيا. بينما رفعت سويسرا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

وشهدت المباراة حدثا نادرا بإهدار سيرخيو راموس من علامة الجزاء، ليس في مناسبة واحدة، بل في مناسبتين.

سويسرا من جانبها فرطت في فوزها الأول بالعام 2020، ويتبقى لها محاولة واحدة أمام أوكرانيا بعد أيام قليلة.

بينما شهد تشكيل إسبانيا مفارقة غريبة، إذ لم يضم إلا لاعبين اثنين يمتلكان أكثر من 10 مباريات دولية، هما سيرخيو راموس وسيرخيو بوسكيتس.

أمر لم يحدث منذ يناير 1993 في مباراة ودية أمام المكسيك، ولم يحدث رسميا منذ 1968.

وأكملت إسبانيا 7 مباريات على التوالي خارج ملعبها دون أي انتصار.

تشكيل إسبانيا شهد أيضا مشاركة أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو أساسيا على حساب دافيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا.

بينما تخطى راموس نظيره جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لـ إيطاليا ووصل إلى 177 مباراة دولية، واقترب أكثر من معادلة أحمد حسن عميد لاعبي العالم بـ 184 مباراة.

سويسرا تقدّم في الدقيقة 26 بواسطة فرويلر بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بعد عرضية بريل إمبولو.

في الدقيقة 55 كاد هاريس سيفيروفيتش أن يسجل الثاني لـ سويسرا بعد خروج خاطئ لـ أوناي سيمون، لكن راموس أنقذ الكرة من على خط المرمى بشكل إعجازي.

راموس لم يكتف بذلك، بل انتظر دقيقة واحدة وتحصّل لـ إسبانيا على ركلة جزاء بضربة رأسية اصطدمت في ذراع ريكاردو رودريجيز مدافع سويسرا.

لكنه على غير العادة لم ينجح في ترجمتها بنجاح، وأهدرها في الدقيقة 57 بعد تصدي يان سومير حارس مرمى سويسرا.

لتتوقف سلسلة راموس الذي سجّل 25 ركلة جزاء متتالية، فيما بات سومير ثاني حارس مرمى يتصدى أمام راموس من علامة الجزاء بعد دانييل سوباسيتش في يورو 2016.

الجنون تواصل عندما تحصل البديل ألفارو موراتا على ركلة جزاء في الدقيقة 79 أسفرت عن طرد نيكو إلفيدي مدافع سويسرا.

لكن مجددا، دخل راموس للتسديد وأهدر بعد أن استقرت الكرة بغرابة بين قفاذي سومير.

ليصير راموس أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا على مدار تاريخه.

إسبانيا من جانبها لم تستلم، فأدركت التعادل في الدقيقة 89 عن طريق البديل جيرارد مورينو بعد عرضية رائعة من سيرخيو ريجيلون.

التعادل لم يكن مفيدا لـ إسبانيا، ولم يشكل أي فارق عن الهزيمة، إذ سيتوجب عليها الفوز على ألمانيا في كلتي الحالتين حتى تتخطى دور المجموعات.

ففي نفس التوقيت، فازت ألمانيا على ضيفتها أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ريد بول أرينا.

رومان ياريمتشوك تقدّم لرجال أندري شيفتشنكو في الدقيقة 12.

لكن ألمانيا انتفضت وسجّلت 3 أهداف متتالية عن طريق لوروا ساني في الدقيقة 23، وتيمو فيرنر في الدقيقتين 33 و64.

لتقفذ ألمانيا إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويكون التعادل كافيا لها في الجولة الأخيرة على أرض إسبانيا حتى تعبر إلى الدور التالي.

فيما تجمّد رصيد أوكرانيا عند 6 نقاط في المركز الثالث، وودعت المنافسة رسميا.

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