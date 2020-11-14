مدرب بلجيكا: عينة هازارد لا تزال إيجابية ولن يلعب أمام إنجلترا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 22:22

كتب : FilGoal

هازارد - بلجيكا

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن غياب إيدن هازارد لاعب ريال مدريد عن مواجهة إنجلترا بشكل مؤكد.

وأصيب هازارد بفيروس كورونا مباشرةً قبل التوقف الدولي، ولم تتحوّل عينته إلى سلبية حتى اللحظة.

وصرّح المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "نعمل مع الجهاز الطبي لـ ريال مدريد، وحتى الآن هازارد غير متاح للسفر".

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وأضاف: "عينته إيجابية حتى اللحظة، ولن يكون متاحا لمباراة الأحد".

ويخوض مارتينيز مباراته رقم 50 كمدرب لـ بلجيكا أمام إنجلترا، بعد أن خاض مباراته الأولى أمام إسبانيا.

وعلّق مارتينيز على ذلك: "وُلدت في إسبانيا، وصرت مدربا في إنجلترا، ولذا هما دولتان مميزتان بالنسبة لي".

وأتم: "خلال تلك الفترة خضتنا تصفيات وبطولات كبرى، وبالتالي فإنها لحظة رضا، ليس لي فحسب، بل لكل المعنيين، استطعنا أن نظل على قمة تصنيف الاتحاد الدولي لمدة عامين، أود أن أشكر كل لاعبيني وكل الموظفين بسبب المناخ الرائع الذي خلقوه".

وتستقبل بلجيكا نظيرتها إنجلترا في بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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