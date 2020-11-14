السعودية تضرب جامايكا بالثلاثة وديا
السبت، 14 نوفمبر 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
فاز منتخب المملكة العربية السعودية على جامايكا بثلاثة أهداف دون رد على استاد الأمير فيصل بن فهد في مباراة ودية.
سالم الدوسري تقدّم للسعودية منذ الدقيقة العاشرة بركلة جزاء.
د10’ هدف للأخضر! 🇸🇦⚽#سالم_الدوسري يفتتح التسجيل#السعودية 1 : 0 #جامايكا#السعودية_جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/JMzIOYhJDS— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2020
قبل أن يضيف صالح الشهري هدفا ثانيا في الدقيقة 44 للأخضر بعد كرة مفتكة من الدفاع الجامايكي.
د44’ هدف للأخضر! ⚽ 🇸🇦#صالح_الشهري يسجل الثاني#السعودية 2 : 0 #جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/T8OH1wXqmT— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2020
وأخيرا أتم فراس البريكان أهداف كتيبة هيرفي رينار في الدقيقة 77.
د77’ هدف للأخضر! ⚽ 🇸🇦#فراس_البريكان يسجل الثالث#السعودية 3 : 0 #جامايكا
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/2IC2p5sTgm— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2020
وتعد هذه المواجهة هي الخامسة في تاريخ المنتخبين، حققت السعودية الفوز 4 مرات، في مقابل انتصار وحيد لـ جامايكا عام 1999.
وتخوض السعودية مباراة ودية ثانية أمام جامايكا يوم الثلاثاء المقبل.
وتستعد السعودية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، إذ تتواجد في مجموعة تضم اليمن، وفلسطين، وأوزبكستان.
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