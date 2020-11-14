السعودية تضرب جامايكا بالثلاثة وديا

فاز منتخب المملكة العربية السعودية على جامايكا بثلاثة أهداف دون رد على استاد الأمير فيصل بن فهد في مباراة ودية.

سالم الدوسري تقدّم للسعودية منذ الدقيقة العاشرة بركلة جزاء.

قبل أن يضيف صالح الشهري هدفا ثانيا في الدقيقة 44 للأخضر بعد كرة مفتكة من الدفاع الجامايكي.

وأخيرا أتم فراس البريكان أهداف كتيبة هيرفي رينار في الدقيقة 77.

وتعد هذه المواجهة هي الخامسة في تاريخ المنتخبين، حققت السعودية الفوز 4 مرات، في مقابل انتصار وحيد لـ جامايكا عام 1999.

وتخوض السعودية مباراة ودية ثانية أمام جامايكا يوم الثلاثاء المقبل.

وتستعد السعودية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، إذ تتواجد في مجموعة تضم اليمن، وفلسطين، وأوزبكستان.

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