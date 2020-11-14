تشكيل ألمانيا – خماسي دفاعي.. وثلاثي هجومي ناري أمام أوكرانيا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة أوكرانيا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل تعويل لوف على خماسي في خط الدفاع في استمرار لسياسته بالأشهر الماضية.

كما يتواجد الثلاثي الهجومي المميز: سيرجي جنابري، وتيمو فيرنر، ولوروا ساني.

تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ماتياس جينتر - أنطونيو روديجير – نيكلاس زوله – روبن كوخ – فيليب ماكس

الوسط: ليون جوريتسكا – إلكاي جوندوجان

الهجوم: سيرجي جنابري – تيمو فيرنر – لوروا ساني

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