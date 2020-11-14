تشكيل إسبانيا – سيمون أساسي على حساب دي خيا وكيبا أمام سويسرا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة سويسرا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل مفاجأة كبيرة بإقحام أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو أساسيا على حساب دافيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا.

ويشارك سيمون في مباراته الدولية الثانية بعد ظهوره وديا أمام هولندا قبل عدة أيام، مواجهة شهدت تألقه.

🇪🇸 ¡¡¡ESTE ES EL ONCE DE ESPAÑA!!! 👥 Estos son jugadores seleccionados por @LUISENRIQUE21 para ser titulares en este DECISIVO partido de la @SeFutbol ante Suiza.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/Oy4KgA6T43 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2020

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: سيرجي روبيرتو – سيرخيو راموس – باو توريس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فابيان رويز – ميكيل ميرينو

الهجوم: فيرّان توريس – داني أولمو – ميكيل أويارزابال

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