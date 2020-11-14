تشكيل إسبانيا – سيمون أساسي على حساب دي خيا وكيبا أمام سويسرا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

أوناي سيمون - سيرخيو راموس - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة سويسرا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل مفاجأة كبيرة بإقحام أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو أساسيا على حساب دافيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا.

ويشارك سيمون في مباراته الدولية الثانية بعد ظهوره وديا أمام هولندا قبل عدة أيام، مواجهة شهدت تألقه.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: سيرجي روبيرتو – سيرخيو راموس – باو توريس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فابيان رويز – ميكيل ميرينو

الهجوم: فيرّان توريس – داني أولمو – ميكيل أويارزابال

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إسبانيا سويسرا دوري الأمم الأوروبية
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