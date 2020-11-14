عادل رامي وقصة 3 أقمصة استحوذ عليها من رونالدو

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - عادل رامي

كشف عادل رامي لاعب بوافيشتا، عن هوسه بتبادل الأقمصة مع نجوم كرة القدم العالميين.

عادل رامي

النادي : فنرباهتشة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وصرّح رامي عبر راديو مونت كارلو: "يمكنني شراء منزل في لوس أنجلوس بالأقمصة التي حصلت عليها من ميسي وكريستيانو رونالدو".

وروى واقعة جمعته بـ رونالدو: "أتذكر أول مرة واجهت رونالدو، وافق بسهولة على إعطائي قميصه".

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وتابع: "في المرة الثانية عدت وطلبت قميصه، وأعطاني إياه أيضا دون مشاكل وبكل الاحترام الموجود في العالم، كما أنه أخذ قميصي".

لاحقا تواجه رامي ورونالدو مجددا في مباراة سيخسرها ريال مدريد، لكن هذا لم يمنع البرتغالي من إظهار روح رياضية في نهاية اللقاء.

يتذكر رامي ما حدث: "طلبت قميصه خلال المباراة، فضحك وسألني عن عدد الأقمصة التي أملكها له، رغم ذلك، وافق على إعطائي قميصه".

ويواصل: "في نهاية المباراة رأيته يدخل غرفة خلع الملابس منزعجا للغاية، فلم أذهب إليه لطلب القميص، لكنه فجأة توقف وحضر إلي وخلع قميصه وانتظرني حتى خلعت قميصي وأعطيته إياه، وتمنى لي حظا طيبا".

وأتم المدافع الدولي الفرنسي السابق: "كان تصرفا أنيقا منه".

رامي (34 عاما) بطل العالم مع فرنسا يلعب في بوافيشتا البرتغالي منذ مطلع العام الجاري، بعد أن لعب في السابق للعديد من الأندية، أبرزها: ليل، وفالنسيا، وميلان، وإشبيلية، ومرسيليا.

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