طاهر: انتابني شعور بالفخر مع دخولي التتش.. وأتمنى أن يكون رقمي "فأل خير"

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - بيتسو موسيماني - الأهلي

قال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي المنتقل له حديثا من المقاولون العرب أن شعورا بالفخر انتابه مع دخوله ملعب مختار التتش، كلاعب في الفريق، للمرة الأولى.

وتحدث طاهر للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم".

وأشار طاهر "كنت أتمنى أن ألعب مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيدي في القائمة لن يسمح لي بالمشاركة".

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وشدد "تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان".

وأوضح: "أتمنى التوفيق للفريق في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك، سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب".

وكشف طاهر أنه اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والمدير الفني بيتسو موسيماني في جلسات تعارف بينهم اليوم السبت، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.

واستدرك “استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدا، وأتمنى أن أكون موفقا فيما هو قادم، أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمتني حتى أثناء وجودي بالمقاولون العرب، وأن أكون مساهما التتويج مع الفريق بالبطولات".

وأتم طاهر بأنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويعد طاهر واحدة من صفقتين أعلنهما الأهلي للموسم المقبل بشكل رسمي حتى الآن، بجانب بدر بانون مدافع الرجاء.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة رفقة المقاولون العرب. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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