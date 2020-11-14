مصدر من الأهلي لـ في الجول: مبادلة الشيخ بـ فاروق فكرة مطروحة لم نناقشها بعد

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 16:33

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ مع الأهلي أمام بيراميدز

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن توقيع اتفاق مع نادي بيراميدز يسمح بمبادلة أحمد الشيخ بـ محمد فاروق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مندهشون من الأخبار التي تحدثت عن تفاصيل اتفاق لم يحدث من الأساس، بل وتم الحسم بأن توقيع العقود حدث منذ عدة أيام".

المصدر أتبع "القضية كلها تتلخص في أنها فكرة مطروحة بالفعل، لكننا لم نناقشها أو ندرسها حتى بعد، وما زالت مجرد فكرة لا أكثر من ذلك".

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بعض التقارير كشفت بأن الأهلي وبيراميدز بصدد عقد اتفاقين لتبادل أحمد الشيخ لاعب الأهلي مع محمد فاروق لاعب بيراميدز.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وصوف 4 عروض لـ أحمد الشيخ، من بينها فريق تركي وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وانضم أحمد الشيخ للأهلي قادما من مصر المقاصة في عام 2015 وأعير للنادي الفيومي بعد ذلك بعام وانتقل للاتفاق السعودي كذلك.

وشارك الشيخ خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

في الدوري الأهلي أحمد الشيخ محمد فاروف بيراميدز
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