جواهر ريال مدريد تقود البرازيل الأولمبي للفوز على كوريا على أرض مصر

فاز منتخب البرازيل الأولمبي على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات البطولة الدولية الودية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية.

تقدّمت كوريا مبكرا منذ الدقيقة السادسة، لكن البرازيل أدركت التعادل عن طريق ماركوس كونيا مهاجم هيرتا برلين مستغلا كرة مرتدة من حارس مرمى الآسيويين.

في الشوط الثاني تقدّمت البرازيل عن طريق رودريجو جناح ريال مدريد الذي استغل بدوره كرة مرتدة وأودعها في الشباك الفارغة.

قبل أن يختتم رينيار جيسوس لاعب بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد الأهداف بعد تمريرة ماتيوس كونيا.

وعرفت المباراة مشاركة جابرييل مدافع أرسنال أيضا، وإيمرسون رويال ظهير ريال بيتيس المعار من برشلونة، وديفيد نيريس جناح أياكس أمستردام.

وشهدت المباراة حضور أفراد من الجهاز الفني لمنتخب مصر ولاعبيه في المدرجات.

وكانت كوريا الجنوبية قد تعادلت سلبيا أمام منتخب مصر الأولمبي قبل يومين في أولى مباريات البطولة.

وتلعب مصر أمام البرازيل في ختام المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.

































































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