أوروجواي تقهر "جحيم بارانكيا" وتسحق كولومبيا في لقاء تاريخي

فاز منتخب أوروجواي على كولومبيا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب متروبوليتانو دي بارانكيّا، بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسجلت أوروجواي أهدافها بواسطة إدينسون كافاني، ولويس سواريز، وداروين نونييز.

لترفع أوروجواي رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز السادس.

ويعد هذا الانتصار هو الأول تاريخيا لـ أوروجواي على حساب كولومبيا في مدينة بارانكيّا الحصينة.

المدينة الساحلية تشتهر بأجواء مناخية صعبة وارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة، مما يجعلها حصنا منيعا للكولومبيين أمام ضيوفهم.

في السابق، لعبت أوروجواي 4 مرات أمام كولومبيا في بارانكيا، خسرت 3 مرات وتعادلت مرة ولم تفز مطلقا حتى هذا المساء.

بل سجلت كولومبيا 14 هدفا في مقابل هدفين فقط لـ أوروجواي بالمباريات الأربع السابقة على هذا الملعب.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر لـ كولومبيا في أي مباراة رسمية لعبتها على أرضها طوال تاريخها.

كافاني تقدّم لـ أوروجواي في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة نايتان نانديز.

ليرفع كافاني رصيده إلى 17 هدفا في مسيرته بتصفيات كأس العالم.

وسجّل كافاني هدفه الدولي الأول منذ نوفمبر 2019، إذ غاب عن الجولتين السابقتين في التصفيات.

ويعتبر ذلك هو ثاني أسرع هدف يسكن شباك كولومبيا طوال تاريخها في تصفيات كأس العالم، والأسرع سجله روكي سانتا كروز في الدقيقة الرابعة لـ باراجواي قبل عقدين من الزمان.

في الشوط الثاني باغتت أوروجواي أصحاب الأرض بهجمة مرتدة سريعة، أسفرت عن عرقلة رودريجو بينتانكور داخل المنطقة المحرمة وبالتالي احتساب ركلة جزاء.

المتخصص لويس سواريز انبرى للتسديد ونفذ بنجاح في الدقيقة 54 مسجلا هدف أوروجواي الثاني.

ليرفع سواريز رصيده إلى 4 أهداف في تصفيات مونديال 2022، سجلها جميعها من ركلات جزاء.

كما وصل سواريز إجمالا إلى 25 هدفا في مسيرته بتصفيات المونديال، وهو الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية.

وأخيرا اختتم البديل نونييز الأهداف في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

نونييز الذي يقدّم موسما رائعا مع بنفيكا، تسبب في حصول يري مينا مدافع كولومبيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، بعد استخدام الأخير لمرفقه في التحام هوائي.

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