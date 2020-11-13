موراتا: هوية الهدافين غير مهمة.. فرنسا فازت بكأس العالم دون أن يسجل جيرو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - هولندا - إسبانيا

أبدى ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس سعادته بالعودة لمنتخب إسبانيا في التوقف الدولي الجاري.

وصرّح يوفنتوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سويسرا: "أنا بخير في يوفنتوس، تماما كما كنت في مدريد. يعاملوني بشكل جيد أينما كنت".

وسلط موراتا الضوء على إحصائية شخصية مهمة: "هذه أول أو ثاني مرة في مسيرتي أخوض 6 مباريات متتالية كاملة تقريبا، آمل المواصلة كذلك ولا أتعرض لإصابات".

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وعلّق موراتا على مسألة الشح التهديفي التي تواجه منتخب لاروخا في المباريات الأخيرة: "إنه منتخب شاب يشهد الكثير من التغييرات، أدرك أنه يجب وجود موضوع ما ليتم الحديث عنه، لكننا نمتلك لاعبين قادرين على التسجيل، إنها مسألة وقت فقط".

وعن عودته لمنتخب إسبانيا بعد غياب: "أنا نفس اللاعب، ولو سجلت الأهداف فستحظى بثقة المدرب. لويس إنريكي يطلب مني الركض ويؤمن بقدرات، ولهذا أنا هنا. أترقب دائما ظهور اسمي في قوائم المنتخب الوطني".

وواصل: "أستطيع أن أكون هداف المنتخب بالطبع وإلا لما كنت هنا. حلمنا هو الفوز ببطولة مع إسبانيا".

وأتم: "نمتلك لاعبين يستطيعون التسجيل، لكن لو فزنا بلقب دون أن يسجل المهاجمون، فلن يتذكر أحد هوية المسجلين، هذا حدث في فرنسا مع جيرو وفازوا بكأس العالم".

ولم تسجل إسبانيا سوى هدفين في آخر 4 مباريات خاضتها، ولم يكن أي منهما بتوقيع مهاجم صريح.

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