لويس إنريكي: يعجبني باو توريس.. إنه طويل ووسيم

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أشاد لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا بلاعبه باو توريس مدافع فياريال.

وصرّح لويس إنريكي على هامش مواجهة سويسرا المنتظرة: "أتوقع منتخب سويسرا مشابها للذي واجهنا في مدريد، إنه منتخب متكامل جدا ويضغط بشكل مميز، إنه أحد أفضل المنتخبات التي تقوم بمجهود كبير في أوروبا".

وتحوّل للحديث عن مدافع فياريال: "باو توريس يجيد الضغط في ملعب المنافس لافتكاك الكرة مبكرا. المباراة المثالية في نظري كمدرب هي الاستحواذ على الكرة طوال المباراة في ملعب المنافس".

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وأضاف: "توريس يستطيع التطور على كافة الأصعدة مثل أي لاعب آخر، لكنه يقوم بالفعل بعمل رائع، يعجبني حسه التكتيكي ورقابته للمهاجمين والضغط الذي يقوم به. إنه طويل ووسيم وفتى جيد. يعجبني كل شيء في باو".

كما حذّر من خطورة المنافس: "سويسرا تعادلت مع ألمانيا، ونحن عانينا الأمرين للفوز عليها في الذهاب. أنا لا أركز على النتيجة فقط، بل أرى مزيدا من الأمور، سويسرا منتخب كبير".

وأتم: "أطمح كمدرب لـ إسبانيا في التقدم على مستوى تصنيف الاتحاد الدولي. الجمهور يريد من إسبانيا أن تكون في وضع يسمح لها بالمنافسة على الألقاب، سيتم الحكم علينا في المناسبات الكبرى، وأنا أول من سيُحكَم عليه".

وتحل إسبانيا ضيفة على سويسرا غدا السبت في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، بعد أن فازت عليها ذهابا في مدريد بهدف دون رد.

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