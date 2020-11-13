مينامينو يقود اليابان لفوز ودي على بنما

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو - اليابان

فاز منتخب اليابان على بنما بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب لايبناور في النمسا.

وسجّلت اليابان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بواسطة تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.

ليرفع مينامو رصيده إلى 12 هدفا في 25 مباراة دولية بقميص اليابان.

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وشهدت المباراة حصول ليس ميخيّا حارس مرمى بنما على بطاقة حمراء في الدقيقة 77 بعد عرقلته تاكوما أسانو مهاجم اليابان.

وشهدت المباراة مشاركة تاكيفوسا كوبو لاعب فياريال المعار من ريال مدريد أساسيا واستبداله في الدقيقة 71.

وتلعب اليابان مباراة أخرى في التوقف الدولي الجاري في النمسا أمام المكسيك يوم الثلاثاء المقبل.

وتستعد اليابان لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، إذ تتواجد في مجموعة تضم ميانمار، ومونغوليا، وقيرجيزستان.

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