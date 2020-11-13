نهاية المسيرة في إسبانيا.. بينيات ينتقل إلى الدوري الأسترالي

أعلن نادي ماكارثر الأسترالي عن التعاقد مع بينيات إتشيباريا في صفقة انتقال حر.

بينات إتشيباريا النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

وكان عقد بينيات مع أتليتك بلباو قد انتهى مع ختام الموسم الماضي بعد سنوات طويلة قضاها في صفوف الفريق.

وذكر بيان النادي الأسترالي أن بينيات سيخضع لفترة حجر صحي مدتها 14 يوما بعد وصوله إلى أستراليا، قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق.

وأفادت صحيفة "أس" الإسبانية بدورها أن بينيات لن يكون الإسباني الأخير الذي سينضم إلى ماكارثر هذا الشهر، بل سيتبعه قائده السابق في بلباو ماركل سوسايتا الذي لعب لـ ميلبورن سيتي الموسم الماضي.

ويشارك نادي ماكارثر في الدوري الأسترالي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

بينيات (33 عاما) بدأ مسيرته في ناشئي أتليتك بلباو ولعب للفريق الأول بين 2006 و2009، قبل ن ينتقل إلى ريال بيتيس، لكنه عاد إلى بلباو مرة أخرى في 2013.

وخاض بينيات 242 مباراة إجمالا بقميص بلباو، سجّل خلالها 12 هدفا وصنع 32، وساهم في تتويجه بكأس السوبر الإسبانية 2015 على حساب برشلونة، وهي البطولة الوحيدة للنادي في القرن 21.

ويمتلك بينيات 4 مباريات دولية بقميص إسبانيا خاضها عام 2012.

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