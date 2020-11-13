بيراميدز يعير رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : أحمد الخولي

رجب بكار - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع رجب بكار قادما من بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رجب بكار

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
بيراميدز

وانتقل بكار إلى الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان تامر النحاس وكيل اللاعب قد كشف عبر قناة النهار عن وجود بند في عقد بكار يسمح له بالانتقال بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم.

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وقال النحاس: "الظروف في الآونة الأخيرة كانت غير سعيدة مع بيراميدز وأتمنى أن يقدم موسما جيدا".

بكار ابتعد عن المشاركة بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي وخرج من حسابات أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق للفريق.

ولم يظهر بكار بقميص بيراميدز في الدوري المصري منذ مباراة الجونة بالجولة 25، قبل أن يخرج من قائمة المباريات التسعة التالية، بالإضافة إلى ابتعاده عن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وصعد سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

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