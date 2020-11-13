الزمالك لـ في الجول: قرار كاف بزيادة القوائم يمنحنا فرصة الاستعانة بالشباب

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 11:37

كتب : وليد الحسيني

شباب الزمالك

أوضح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة قائمة اللاعبين لتضم 40 لاعبا في صالح الفريق.

وقال إسماعيل يوسف لـ FilGoal.com: "قرار كاف بزيادة قوائم الفرق في بطولات الأندية الموسم الجديد جيد لأنه سيمنحنا فرصة الاستعانة بلاعبينا الشباب غير المقيدين في الفريق الأول" .

وتابع "الزمالك لديه قاعدة جيدة جدا من اللاعبين الشباب ظهر بعضهم خلال الموسم المنقضي، وهناك أخرين سيحصلون على فرصتهم" .

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وأردف "زيادة قوائم الفرق في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد سيساعد شبابنا على اكتساب المزيد من الخبرات إذا ما تم الاستعانة بهم في المباريات الإفريقية".

وأتم "قطاع الناشئين بالنادي ملييء باللاعبين الجيدين وقد ظهر منهم البعض وسيظهر لاعبين آخرين في الموسم الجديد ".

وكشف بيان الاتحاد الإفريقي في وقت سابق: "بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين (على سبيل المثال: مسابقات الأندية ، نهائيات البطولات القارية ...): زيادة عدد اللاعبين بواقع عشرة لاعبين ؛ (على سبيل المثال ، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبًا ، فسيتم زيادة العدد إلى 40)". (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي النسخة الجارية 2019-2020 من دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر الجاري.

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