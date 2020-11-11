كاف يعلن زيادة قوائم اللاعبين وقواعد جديدة في حال وجود إصابات كورونا ضمن أي فريق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إجراءات جديدة في حال وجود إصابات كورونا ضمن أي فريق، بجانب إعلان قراره المعروف مسبقا بزيادة قوائم الفرق في المسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين.

وقال بيان منشور على الموقع الرسمي لـ كاف: "وفقًا لإرشادات وبروتوكولات فيفا وكاف الصحية ضد فيروس كورونا واستئناف المسابقات ، لا يُسمح للاعبين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بالمشاركة في المباريات".

زيادة القوائم

وأكمل "في هذا السياق بالذات ، اعتمدت لجنة كاف للطوارئ ، ومن أجل السماح للفرق المختلفة المشاركة في المسابقات بتواجد عدد كافٍ من اللاعبين للمشاركة في المباريات ، وبناءً على اقتراح اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، القرارات التالية".

وكشف "بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين (على سبيل المثال: مسابقات الأندية ، نهائيات البطولات القارية ...): زيادة عدد اللاعبين بواقع عشرة لاعبين ؛ (على سبيل المثال ، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبًا ، فسيتم زيادة العدد إلى 40)".

وأوضح "بالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى (على سبيل المثال: تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات ... إلخ): يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين مما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في اختبار PCR".

ماذا لو حدثت إصابات بـ كورونا؟

قال كاف "بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة ، سيتم تطبيق القاعدة التالية ، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة ، على جميع مسابقات كاف : يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبًا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) + 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار PCR الخاص بـ كورونا إيجابية بالنسبة لهم".

وشدد "في حالة عدم تمكن الفريق من المشاركة في المباراة ، سيتم تحديد نتيجة المباراة وفقًا للمعايير التالية".

واستمر "إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب مباراة ، فسيتم اعتبار الفريق قد خسر المباراة 2-0".

وأردف "في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب أي سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ فيروس كورونا ، فسيتم اعتبار الفريق المشارك قد خسر المباراة 2-0".

وأوضح "في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف قد خسر المباراة 2-0".

واستدرك "في الحالات الاستثنائية ، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي".

ماذا عن التبديلات وحضور الجماهير؟

وأكمل البيان" بالنسبة للتبديلات خلال المباراة، يظل عدد البدلاء المسموح بهم في قائمة المباراة دون تغيير بما يتوافق مع لوائح كل مسابقة. وسيتم السماح بخمسة (5) استبدالات في الجولتين 3 و 4 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021".

وشدد "يجب لعب جميع المباريات بدون جماهير. ومع ذلك ، في حالة موافقة حكومة الاتحاد المضيف على إمكانية لعب المباريات بحضور الجمهور ، يجب على الاتحاد المضيف الحصول على موافقة مسبقة من كاف. على ألا يزيد عدد الجماهير عن 50٪ من سعة الملعب".

وأتم "هذه التدابير فعالة وصالحة فقط خلال السياق الحالي للأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا".